WWF pide "acción urgente" en la COP30 para recuperar el impulso del Acuerdo de París

De cara a la cumbre que reúne a representantes de unos 170 países en la Amazonía brasileña, WWF alerta en un comunicado de que los planes nacionales de acción climática (NDCs) "siguen siendo insuficientes y que los compromisos financieros son débiles".

En todo caso, la organización afronta la cita "con optimismo y esperanza" de que se recupere el impulso del Acuerdo de París y de que la presidencia "brasileña contribuya a transformar las negociaciones mundiales sobre el clima en una hoja de ruta clara para la resiliencia, la equidad y una transición energética justa".

Además, espera que los países, especialmente los del G20, "que contribuyen con alrededor del 80 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, presenten planes nacionales de acción climática más sólidos".

“El tiempo se acaba, pero todavía tenemos opciones. La COP30 debe ser recordada como la COP de la implementación", según la responsable del programa de Clima y Energía de WWF España, Mar Asunción.

En esta cumbre "queremos ver acordadas medidas urgentes y ambiciosas, con los países del G20 liderando el camino. Queremos un futuro más seguro y justo. Sostener el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados exige decisiones transformadoras, cooperación multilateral y justicia climática en Belém”, dice la vocera.

Ha pasado una década desde que 195 países aprobaran el Acuerdo de París y se han logrado avances, pero "no han sido lo suficientemente rápidos ni ambiciosos", los países han asumido compromisos, "pero aún persiste una discrepancia entre las promesas hechas -y mucho menos las concretadas- y lo que exige la ciencia. La COP30 debe ser el momento en que comencemos a cerrar estas brechas”, indica.

"Un punto crucial" en la agenda es el fortalecimiento de los NDCs, planes nacionales de acción climática. Los países -recuerda- tenían como fecha límite febrero de 2025 para presentar sus nuevas contribuciones para 2035, pero a mediados de octubre solo 62 países las habían presentado.

WWF propone acciones para cerrar la brecha de la mitigación, como definir un calendario para la eliminación gradual y justa de los combustibles fósiles, o la brecha financiera, para lo que es necesario eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y redirigir los fondos hacia la energía sostenible y la resiliencia.

Además, aumentar la financiación pública para el clima y desbloquear la financiación privada para la acción climática reduciendo el riesgo e incentivando la inversión privada en soluciones climáticas.

La organización indica que el financiamiento público para el clima alcanzó los 90.000 millones de dólares en 2024, "muy por debajo" de los 300.000 millones anuales necesarios, y "los fondos para la naturaleza, que desempeñan un papel crucial en las soluciones climáticas, no son una excepción".

Diversos informes concluyen que los esfuerzos de conservación en todo el mundo se enfrentan a una brecha de financiamiento anual de 900.000 millones de dólares, lo que deja sin financiamiento a proyectos ambientales esenciales, destaca el comunicado.