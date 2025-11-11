Activistas independientes confirman un nuevo feminicidio en Cuba, el número 38 en 2025

La nueva víctima es la joven enfermera Liena de la Caridad Reinoso Ramos, de 23 años, asesinada en una vía pública de Pinar del Río (oeste) el pasado 6 de noviembre presuntamente por su ex-pareja.

Las activistas denuncian la "extrema violencia" de este suceso y enviaron sus condolencias a familiares, personas allegadas y colegas de trabajo de la víctima.

Este es el tercer asesinato machista reportado en las últimas dos semanas por ambas plataformas feministas, que insisten en pedir al Gobierno que se declare un "estado de emergencia por violencia de género" en Cuba.

Su labor y la difusión de estos sucesos en medios no oficiales ha contribuido a poner en foco los crímenes machistas en Cuba.

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos "feminicidio" o "crimen machista" en los medios estatales.

En su nuevo informe las feministas también citan 15 intentos de feminicidios, mientras señalan que tienen tres casos requeridos de acceso a la investigación policial, mientras investigan otros cuatro en las provincias Santiago de Cuba (este), Camagüey (centro-este) y en las centrales Villa Clara y Sancti Spíritus.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista, aunque son escasas las acciones de protección y concienciación en la isla. Los medios estatales se refieren en muy raras ocasiones a estos crímenes.

El Gobierno cubano confirmó que los tribunales identificaron un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el año pasado. En juicios celebrados en 2023 se registraron 110 víctimas.

La Fiscalía General, el Ministerio del Interior, el Tribunal Supremo y otras instituciones anunciaron este año la elaboración conjunta de un registro administrativo informatizado, pero no público, para recabar datos sobre los feminicidios.