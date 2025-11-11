Agricultores, docentes y estudiantes protestan contra políticas de Gobierno en Costa Rica

La marcha, en la que participaron agricultores con sus tractores y camiones de trabajo, recorrió las principales calles de la capital costarricense hasta llegar a la Casa Presidencial, en donde los manifestantes gritaron consignas en contra de Chaves y su Gobierno, especialmente por las políticas que, consideran, están afectando la producción local de bienes como el arroz, el tomate y las hortalizas.

El director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Minor Cruz, pidió al Gobierno convocar un proyecto de ley que pretende dar apoyo financiero al sector arrocero frente a la crisis que está atravesando por el aumento de las importaciones del grano provocadas por la reducción drástica de impuestos establecida por la administración de Chaves en 2022.

Según los datos de Conarroz, desde 2022 la producción local de arroz disminuyó un 59 %.

"Estamos aquí por la seguridad alimentaria. Nos preocupa muchísimo que las importaciones estén desplazando a la producción nacional y que nuestros agricultores estén perdiendo sus empleos en el campo y que las familias campesinas estén casi necesitando ya migrar a zonas centrales", expresó Cruz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un cerco policial impidió que las decenas de tractores y camiones se acercaran a la Casa Presidencial, lo que generó tensión entre los policías y los manifestantes, pero sin pasar a actos de violencia ni disturbios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las personas que participaron a pie, entre ellas algunos candidatos presidenciales que competirán en las elecciones del próximo 1 de febrero, sí pudieron ubicarse frente a la sede de Gobierno con sus banderas, pancartas y cánticos.

"El sector campesino vino a una manifestación pacífica, sin embargo al llegar aquí, cerca de la Casa Presidencial, no nos han dejado pasar a los chapulines (tractores) y al sonido, y más bien empujaron a un compañero y se lo llevaron preso", declaró a los medios el dirigente campesino José Oviedo.

Agregó que el objetivo de la marcha es expresar que los agricultores quieren "seguir produciendo" y su rechazo a iniciativas como el areteo del ganado (sistema de rastreo), la ruta del arroz (un plan del Gobierno para reducir impuestos de importación) y el Acuerdo Transpacífico.

"Nos han cerrado todas las puertas del diálogo. Nos pusieron un contingente de seguridad como si fuéramos delincuentes", manifestó Oviedo, quien agregó que los agricultores lo que están haciendo es "defender la democracia y la constitución política".