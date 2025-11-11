Autoridad Palestina califica desalojos en Jerusalén Este de "política de limpieza étnica"

Tras la expulsión de las familias palestinas el lunes, un grupo de colonos irrumpió en el área y se mudó a las mismas viviendas con la protección de fuerzas policiales israelíes, según denunció el lunes la ONG Ir Amim, lo que para el MFAE forma parte de un plan para "vaciar Jerusalén de sus residentes palestinos y sustituirlos por colonos".

"Estas acciones, llevadas a cabo bajo la protección de los tribunales racistas y las asociaciones de colonos de Israel, constituyen una violación flagrante del derecho internacional humanitario", agregó el MFAE en un comunicado.

Alegó que estas políticas violan el Cuarto Convenio de Ginebra (1949) -concretamente su Artículo 49, que establece que una potencia ocupante no puede expulsar a los habitantes de un territorio ocupado ni ejecutar desplazamientos forzosos- y el Estatuo de Roma (1998), que interpreta estas acciones como constitutivas de crímenes de guerra.

Los afectados fueron catorce palestinos, entre ellos niños y ancianos, miembros de dos familias: los Shweiki y los Odeh. El desalojo, en la zona de Batan al Hawa, muy próxima a la Ciudad Vieja, se produjo días antes de que una orden judicial entrara en vigor, según la citada ONG.

Hasta ahora, 19 familias han sido desalojadas de sus hogares en Batan al Hawa y más de cien residentes han perdido sus viviendas.

Además, decenas de familias palestinas afrontan procesos judiciales basados en una ley israelí discriminatoria que otorga a los judíos el derecho en exclusiva de reclamar en Jerusalén Este propiedades anteriores a 1948 (la creación del Estado), mientras que niega a los palestinos ese mismo derecho.

La organización de colonos Ateret Cohanim —en coordinación con las autoridades estatales— está interponiendo decenas de demandas para desahuciar a estas familias palestinas y confiscar sus hogares para la expansión de asentamientos ilegales en Jerusalén Este.

El MAEF aseguró que incrementa sus esfuerzos por presionar a la comunidad internacional para que tome medidas ante esta "atrocidad" y exija responsabilidades a Israel, así como para imponer sanciones a los "grupos extremistas de colonos como Ateret Cohanim" para proteger a las familias palestinas.