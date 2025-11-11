Belice destina 400.000 dólares a Jamaica y Cuba tras la devastación del huracán Melissa

"El Gobierno de Belice ha contribuido con 200.000 dólares a cada uno de los gobiernos de Jamaica y la República de Cuba para apoyar la ayuda humanitaria inmediata tras la devastación causada por el huracán Melissa, que afectó gravemente a ambos países", indicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Belice.

El huracán Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica con categoría 5 el pasado 28 de octubre, siendo esa la zona más afectada por el ciclón, considerado el de mayor intensidad de la actual temporada atlántica. Un día después, el fenómeno alcanzó el extremo oriental de Cuba, donde también causó graves daños materiales y humanos.

Tras la última actualización este martes de las autoridades de Jamaica, el número de fallecidos en esta isla por el paso del huracán Melissa se eleva a 45, mientras que en Haití dejó 43 muertos y en República Dominicana uno.

Por su parte, el Gobierno de Cuba reconoció que cerca de un millón de personas sigue sin suministro eléctrico a causa del fenómeno meteorológico.

El Gobierno de Belice destacó en el comunicado que este huracán fue uno de los "más poderosos que se han registrado en el océano Atlántico, causó daños extensos a viviendas, infraestructura pública y servicios esenciales" y "recuerda las consecuencias mortales y costosas del cambio climático, que afectan de manera desproporcionada a los pequeños Estados insulares en desarrollo".

"Belice se solidariza firmemente con los gobiernos y los pueblos de Jamaica y la República de Cuba mientras trabajan para la recuperación y la reconstrucción. Nuestros países siguen unidos por un vínculo duradero de amistad, cooperación y apoyo mutuo”, subrayó.

Además de la ayuda financiera, Belice envió suministros de socorro a los estudiantes beliceños residentes en Jamaica y Cuba. El envío incluyó artículos esenciales de higiene personal, suministros de alimentos enlatados y dinero en efectivo.

Las autoridades beliceñas afirmaron que vigilan de cerca la situación y están dispuestos a prestar apoyo adicional si fuera necesario.

Con Melissa suman 13 los ciclones de esta temporada en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, entre las que Chantal había sido la única en tocar tierra en EE.UU. en julio, dejando dos muertos en Carolina del Norte.