Berlín celebra inversiones millonarias de Google en infraestructura digital en Alemania

"Me alegra ver que Google ha decidido invertir tanto en Alemania. Estas inversiones multimillonarias son inversiones en puestos de trabajo para el futuro en Alemania", señaló Klingbeil en su cuenta de X, después de haber participado en la presentación de los planes de la firma estadounidense en Alemania.

Según explicó la empresa en un comunicado, hasta 2029 Google tiene previsto una inversión de 5.500 millones de euros, destinados a tecnología de la información en un contexto de digitalización y de expansión de la inteligencia artificial y con los que se estima se generen en Alemania 9.000 empleos.

"Las inversiones multimillonarias de Google son auténticas inversiones de futuro: en innovación, en inteligencia artificial, en la transformación hacia la neutralidad climática", dijo Klingbeil, en unas declaraciones recogidas en un comunicado.

Para Klingbeil, este tipo de proyectos es precisamente lo que necesita Alemania, la mayor economía europea, la tercera del mundo, y un país cuyo PIB está estancado después de que 2023 y 2024 fueran años de recesión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El titular de Finanzas y vicecanciller participó junto a otras autoridades en la presentación de los planes de la empresa, que fue alabada también por la ministra de Economía, Katharina Reiche.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En los planes de Google no sólo figura la inversión en infraestructura digital, pues también dedicará recursos a fortalecer su presencia en las ciudades germanas en las que ya cuenta con oficinas, como son Múnich (sur), Berlín (noreste) y Fráncfort (oeste).

Precisamente en Fráncfort la empresa tiene previsto la creación de nuevas infraestructuras para la nube, mientras que en Hanau (oeste) ampliará su campus tecnológico y en Dietzenbach (oeste) los planes de Google incluyen un nuevo centro de datos.

"La instalación reforzará nuestras dos regiones de Google Cloud en Alemania", precisó la empresa sobre las obras a realizar en Fráncfort.

"La decisión de Google lo deja claro: Alemania es un lugar ideal para invertir en el futuro", afirmó por su parte la ministra germana de Economía.

"Que el mercado de los centros de datos esté en auge en Alemania es una señal muy positiva para nuestra economía", abundó Reiche.