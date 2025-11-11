Cerca de un millón de cubanos sigue sin electricidad desde el azote del huracán Melissa

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) actualizó en redes sociales los porcentajes de clientes que ya han recuperado la conexión eléctrica en las cinco provincias afectadas por este potente huracán que tocó tierra como categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson.

Así, la recuperación habría llegado al 100 % de los clientes en la provincia de Las Tunas, pero sólo al 34,01 % de los de Santiago de Cuba, la región más castigada. En medio se situarían las provincias de Granma (78,24 %), Holguín (81,66 %) y Guantánamo (96,88 %).

Comparando esas tasas con las estadísticas de población de la Oficina Nacional de Información y Estadística (ONEI), se desprende que, de forma aproximada, queda aún cerca de un millón de personas afectadas por las roturas de líneas de distribución que provocó el huracán.

De ellos, unos 625.00 residen en Santiago de Cuba, por los aproximadamente 180.000 de Holguín, los alrededor de 165.000 de Granma y unos 15.000 en Guantánamo.

Melissa, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora y acumulados de lluvia de hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) provocó "cuantiosos daños" materiales, según el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Hasta el momento el Gobierno no ha difundido un recuento final de las afectaciones.

Los principales daños se concentran en las viviendas (unas 90.000), los cultivos (al menos 100.000 hectáreas) y la infraestructura pública, de centros médicos (600) a escuelas (2.000), pasando por el Sistema Energético Nacional (SEN).

La reparación de las líneas, sin embargo, no significa que automáticamente vuelva la corriente a los clientes, ya que Cuba sufre una grave crisis energética y el SEN es incapaz de forma regular de producir la electricidad que demandan los hogares y la economía.

El déficit máximo previsto para este martes apuntaba a que en el momento de mayor demanda más de la mitad de la isla se mantenga en apagón por las averías en las obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar combustible.