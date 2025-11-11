Colonos israelíes perpetran nuevos ataques contra agricultores palestinos en Cisjordania

El mes de octubre de 2025 fue el más violento desde que la Agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) comenzara a documentar en 2006 estas agresiones, con más de 260 ataques israelíes contra palestinos o un promedio de ocho incidentes por día, coincidiendo con la recogida de aceitunas.

Este martes, colonos armados irrumpieron en una vivienda y atacaron a residentes en Masafer Yatta, la comunidad compuesta por diversas aldeas palestinas al sur de Hebrón sobre cuya destrucción se centra el documental oscarizado el año pasado 'No Other Land'.

Según relató a la agencia Wafa el activista Osama Makhameh, colonos del asentamiento próximo de Avigail irrumpieron en una casa en la aldea de Shaab al Batim, la registraron y hostigaron a residentes de varias cuevas cercanas.

Todo, como es habitual, ante la inacción o, incluso, el respaldo de los soldados israelíes y la falta de arrestos de los agresores.

En la localidad de Mikhmas, localizada en Jerusalén Este ocupado, los colonos incendiaron dos vehículos de palestinos, mientras que en el norte del valle del Jordán, cercaron nuevas tierras de cuya subsistencia dependen agricultores y pastores palestinos, según fuentes citadas por este mismo medio.

El jefe del Consejo de la aldea de Al Maleh y de los campamentos beduinos, Mahdi Daraghmeh, denunció a Wafa que los colonos siguen cercando tierras agrícolas en la zona de Al Farsiya, las cuales están oficialmente registradas, con títulos de propiedad, a nombre de ciudadanos palestinos.

Daraghmeh añadió que decenas de miles de dunams están ahora rodeadas de alambre de púas. En las últimas semanas, colonos han cercado más de 2.000 dunams, equivalentes a unas 200 hectáreas, en zonas próximas a Al Farsiya.

El pasado sábado, una fotógrafa y otro miembro de Reuters, que portaban chalecos y cascos identificativos de prensa, fueran apedreados y apaleados, causándoles heridas graves, por una turba de colonos israelíes en la aldea palestina de Beita, sur de Nablus, que también atacaron a quienes acudieron en su auxilio.

Además, el fotógrafo de la agencia francesa AFP Jaafar Ashtiyeh fue agredido en ese mismo lugar el pasado 10 de octubre por colonos que prendieron fuego a su vehículo y, según él, le habrían matado si no llega a huir.