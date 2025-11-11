Congresista Adelita Grijalva tomará posesión el miércoles tras semanas de polémica demora

La toma de posesión tendrá lugar siete semanas después de ganar unas elecciones extraordinarias convocadas para reemplazar el escaño que dejó su difunto padre, Raúl Grijalva.

El Partido Demócrata ha acusado a Johnson de aplazar deliberadamente la toma de posesión de la congresista, dejando un puesto vacante en la Cámara de Representantes, donde los republicanos cuentan con una mayoría muy estrecha.

Johnson ha postergado el nombramiento de Grijalva argumentando que fue elegida el 23 de septiembre, cuando la Cámara estaba en receso, y luego comenzó el cierre del Gobierno federal por falta de fondos, periodo durante el que la institución ha permanecido paralizada.

La fiscal del estado de Arizona, Kris Mayes, demandó en octubre a Johnson por el retraso en el nombramiento, el mayor nunca ocurrido para un congresista elegido en una elección extraordinaria.

Grijalva jurará el cargo este miércoles, cuando la Cámara de Representantes retoma las sesiones para votar el proyecto de extensión presupuestaria aprobada el lunes por el Senado para reabrir el Gobierno federal.