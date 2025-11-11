Connolly asume la presidencia de Irlanda con la visión de una "nueva república"

Décimo jefe de Estado y tercera mujer en este cargo, principalmente representativo, tomó hoy el relevo del veterano laborista Michael D. Higgins, tras derrotar contundentemente en las urnas a la democristiana Heather Humphreys, del gobernante Fine Gael.

Connolly, de 68 años, concurrió a las elecciones del pasado mes como candidata independiente con el apoyo del bloque progresista y de oposición en el parlamento, liderado por el Sinn Féin, antiguo brazo político del ya inactivo IRA.

La presidenta, a quien los sectores más tradicionales tachan de radical, destacó en su discurso que la ciudadanía le ha concedido un "poderoso mandato" para articular su visión sobre una "nueva república" en la que se valora la diversidad, se implementan "urgentemente soluciones sostenibles" y donde la "vivienda es un derecho fundamental".

"El cambio que ha traído este gozoso día comenzó con un pequeño grupo de representantes electos y voluntarios que se enfrentaron a lo que parecían desafíos insuperables", recordó, en referencia a una campaña en la que conectó con los más jóvenes e instó a derrotar al bipartidismo de centroderecha en un país donde nunca ha gobernado la izquierda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Nos hicieron creer que era un salto demasiado grande, que nuestras ideas eran demasiado descabelladas, demasiado de izquierdas, en desacuerdo con la narrativa predominante", dijo Connolly en el Salón de San Patricio, ante representantes de la clase política irlandesa, la judicatura y las Fuerzas Armadas, de la que ella será comandante en jefe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En línea con su pasado como activista, la presidenta -abogada y psicóloga de profesión- advirtió de que Irlanda afronta amenazas "estrechamente vinculadas" al cambio climático y a las guerras en curso.

"Dada nuestra historia, la normalización de la guerra y el genocidio nunca ha sido ni será aceptable", subrayó, en un guiño a Higgins, quien durante sus dos mandatos rompió con la tradicional neutralidad del cargo para denunciar, por ejemplo, la situación en Palestina.

Connolly también mencionó el prestigio de Irlanda en misiones de paz de la ONU y la "querida" neutralidad del país, lo que le sitúa en una posición ventajosa "para liderar y articular soluciones diplomáticas alternativas a los conflictos y las guerras."

Asimismo, instó a la ciudadanía a celebrar "con orgullo" el éxito del acuerdo del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin al conflicto en la provincia británica de Irlanda del Norte y al que describió como "un modelo de resolución pacífico".

A este respecto, avanzó que espera con ilusión su "primera visita oficial al norte", al tiempo que citó el artículo 3 de la Constitución, que establece "el firme deseo del pueblo irlandés de una Irlanda unida por consentimiento", en un mensaje de conciliación hacia la comunidad probritánica norirlandesa, que solo estuvo representada por el diputado del Partido Unionista del Ulster (UUP) Steve Aiken.

La segunda fuerza norirlandesa, el Partido Democrático Unionista (DUP), no envió delegación alguna a la ceremonia de investidura tras alegar que tenía otros compromisos adquiridos.

El Ejecutivo de Belfast, de poder compartido entre unionistas y nacionalistas, lo encabezó hoy en Dublín su ministra principal y líder del líder del Sinn Féin en la región, Michelle O'Neill, a quien acompañó la presidenta del partido, Mary Lou McDonald.