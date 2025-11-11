Detectan un murciélago con rabia en Montevideo y vacunarán perros y gatos de la zona

El animal fue encontrado en las inmediaciones del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, ubicado en una zona céntrica de la capital del país sudamericano.

La cartera detalló que ninguna persona estuvo expuesta y que ya está trabajando junto con la Unidad de Zoonosis y Vectores y con el Instituto de Higiene implementando medidas de prevención en la zona.

"Estas acciones incluyen la vacunación antirrábica de perros y gatos y la difusión de medidas preventivas en la zona", puntualizó en ese sentido.

El último caso de rabia en una persona en Uruguay fue en Montevideo en 1966, mientras que en perros fue en el departamento (provincia) de Rocha en 1983.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, el pasado año, el resultado de un test PCR fue positivo para virus rábico en un gato que se encontraba en el departamento de Salto, donde falleció de manera brusca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este martes, el ministerio recordó que la rabia se transmite a las personas por mordeduras o arañazos de animales infectados y que los murciélagos, perros y gatos sin vacunación vigente, así como algunos animales silvestres, pueden portar el virus.

Más allá de esto, apuntó que los murciélagos son parte de la fauna autóctona del país que "cumplen una función esencial en el ecosistema", por lo que recomendó no atacarlos ni matarlos.