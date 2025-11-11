Detienen al exjefe de Inteligencia de Corea del Sur por la ley marcial, según medios

El arresto tuvo lugar después de que un tribunal surcoreano aprobara de madrugada su detención, ante el temor de la fiscalía de que Cho destruyera pruebas relacionadas con la ley marcial, afirmó la agencia local de noticias Yonhap.

Al antiguo jefe de Inteligencia se le acusa, entre otras cosas, de conocer de antemano los planes de Yoon de declarar la ley marcial el 3 de diciembre del año pasado y no reportarlo ante el Parlamento.

Negligencia en el cumplimiento del deber, falso testimonio y destrucción de pruebas son algunos de los cargos más graves a los que se enfrenta Cho ante los tribunales.

El arresto se produce después de que, el pasado lunes, el equipo especial de la fiscalía surcoreana que investiga a Yoon presentara cargos adicionales de abuso de poder y colaboración con el enemigo, acusado de enviar drones a Corea del Norte para provocar una reacción de Pionyang que le permitiera declarar la ley marcial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Yoon ha recibido múltiples acusaciones, en el marco de la investigación que está desarrollando el equipo especial liderado por el fiscal especial Cho Eun-suk, sobre su breve imposición del estado de excepción en diciembre de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El expresidente, que fue destituido formalmente a principios de abril, afronta otros dos procesos paralelos: el juicio por insurrección y abuso de poder, derivado de su proclamación inconstitucional de la ley marcial, y otra investigación adicional relacionada con la gestión previa y posterior a la proclamación.