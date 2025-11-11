Ejército israelí detiene a colonos implicados en agresiones en Cisjordania

"Las fuerzas de seguridad intervinieron para dispersar la confrontación utilizando medios antidisturbios y detuvieron a varios civiles israelíes", informa el comunicado castrense.

Según la agencia de noticias palestina WAFA, grupos de colonos llevaron a cabo este martes un ataque a gran escala contra instalaciones industriales y agrícolas cerca de la ciudad de Beit Lid, provocando grandes incendios e hiriendo a varios palestinos.

El mismo medio añadió que un gran contingente de fuerzas israelíes irrumpió en la zona "para proteger a los colonos" y "perseguir a los residentes que intentaron repeler el ataque".

El Ejército, por otro lado, afirma que los soldados israelíes que operaban fueron a su vez atacados por los colonos, quienes "dañaron un vehículo militar".

"Las Fuerzas de Defensa Israelíes condenan enérgicamente toda forma de violencia que distraiga a los comandantes y soldados de sus deberes operativos de protección de la zona y realización de actividades antiterroristas", sentencia el comunicado castrense, que puntualiza que los detenidos fueron entregados a la Policía para su procesamiento.

Cisjordania vive un repunte de la violencia de colonos y tropas israelíes durante la temporada de recogida de aceituna, considerada la más violenta de los últimos cinco años

Solo en octubre se registraron 1.584 agresiones del Ejército israelí en la Cisjordania ocupada.

La ONU documentó 536 ataques de colonos en ese mes -la cifra más alta desde que inició sus registros en 2013-, incluyendo ataques físicos, quema de campos, destrucción de olivos y restricciones de acceso a los olivares.

Paralelamente, Israel ha licitado este año la construcción de 5.667 viviendas en asentamientos ilegales, un incremento del 48 % respecto al récord anterior, de 2018, que supondría añadir unos 25.000 nuevos colonos a Cisjordania ocupada.