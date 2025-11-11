El actor británico Russell Brand está en El Salvador para participar en evento bitcóin

De acuerdo con una publicación en X del periódico, Brand acudió este martes al Teatro Nacional de San Salvador para asistir a un conversatorio como antesala al evento de paga principal denominado Bitcoin Histórico, organizado por empresas privadas y cuyas ponencias tendrán como idioma principal el inglés.

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele.

Sin embargo, más del 90 % de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, mientras que el Gobierno impulsó exenciones de impuestos para inversionistas de este activo digital.

El actor fue recibido por la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, en el entrada principal del teatro, según un vídeo de Diario El Salvador publicado en X.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Brand, que está acusado de cinco delitos de violación y agresión sexual a cuatro mujeres en el Reino Unido, es uno de los invitados al Bitcoin Histórico en la que se prevé la participación del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, quien controla entre otros negocios la cadena TV Azteca y tiene adeudos fiscales en México.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recientemente, Salinas Pliego dejó entrever que podría entrar al terreno de la política al tiempo que hizo eco a una posible candidatura presidencial.