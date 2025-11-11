El artista mexicano Ermilo Espinosa presenta Símbolos del Infinito en un “diálogo vivo”

Tras el éxito de su pasada muestra ‘Delirios Abisales’, la cual recibió a más de 50.000 visitantes en el Museo de las Artes (MUSA) de Guadalajara (oeste de México), Espinosa regresa con una propuesta que explora el valor emocional y simbólico de las imágenes.

“Cada símbolo es un puente entre lo que vemos y lo que sentimos”, destacó el pintor a EFE, y añadió que esta exposición invita a los espectadores “a cruzar ese puente, a explorar lo visible y lo invisible que nos habita”.

La inauguración, que se llevará a cabo el 1 de diciembre a las 18:30 horas locales y permanecerá abierta hasta el 11 de diciembre en el MUSA, es presentada por Artevivo Global, una plataforma de arte contemporáneo recientemente destaca por Forbes México por su “enfoque transformador y sostenible” dentro del mundo del arte.

La empresa no solo apuesta por comercializar el arte, la moda o las experiencias creativas, sino también promover un arte con propósito, en el que el artista establezca un vínculo con el público.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con más de una decena de obras originales cargadas de “simbolismo, técnica y emoción”, Espinosa busca conectar el presente con los recuerdos, los sueños y la fuerza significativa que los símbolos tienen en la vida cotidiana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La calidad y el propósito hacen la diferencia”, afirmó la fundadora de la plataforma, Karla Canavan.

La curaduría de la exposición está a cargo de Valentina Leal, formada en el Instituto Marangoni Firenze, en colaboración con Daniela Chávez, graduada de Regent’s University en Londres, aportando “una mirada contemporánea e internacional” que fortalece el diálogo entre el arte mexicano y las tendencias globales.

Durante los días de exhibición se realizarán actividades especiales como sesiones de 'Café con Arte', conversaciones con el artista, talleres creativos y charlas sobre temas como bienestar integral, liderazgo femenino, educación artística y conservación ambiental.