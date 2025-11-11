El banco brasileño BTG Pactual obtiene beneficios e ingresos récords hasta septiembre

Según el balance financiero enviado al mercado, los ingresos brutos de la entidad saltaron un 30,7 %, hasta 23.950 millones de reales (unos 3.920,6 millones de dólares) entre enero y septiembre de este año, igualmente un valor récord.

Esos resultados le permitieron alcanzar un retorno sobre patrimonio neto medio (ROAE) del 26,4 % en los nueve primeros meses de este año, frente al 22,8 % del mismo período del año pasado.

De acuerdo con BTG, las ganancias récord reflejaron las "inversiones estratégicas" realizadas en la última década y que le permitieron al banco ampliar su presencia en nuevos países, segmentos y productos.

El banco brasileño ya opera en once países: Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, España y Luxemburgo.

La captación de capital neto nuevo del banco sumó 246.000 millones de reales (unos 40.270 millones de dólares) en los nueve primeros meses del año, con un crecimiento del 24,5 % frente al mismo período de 2024.

Esa captación elevó en un 37 % en el último año, hasta 2,3 billones de reales (376.510 millones de dólares), el total de los activos de terceros bajo gestión de la entidad.

Los activos totales de BTG Pactual a finales de septiembre llegaban a 685.000 millones de reales (unos 112.100 millones de dólares), con un aumento del 4,4 % en los últimos tres meses.