El Banco Central de Brasil achaca los altos intereses a la guerra arancelaria de Trump

El instituto emisor divulgó este martes el acta de una reunión realizada la semana pasada, en la que se decidió mantener el nivel de las tasas de interés, que están unos diez puntos porcentuales por encima del índice de inflación desde hace más de dos años.

El Banco Central "sigue acompañando los anuncios referentes a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, así como el desarrollo de la política fiscal doméstica, que impactan la política monetaria y los activos financieros", dice el documento.

Agrega que esa coyuntura "refuerza la postura de cautela en un escenario de mayor incertidumbre" y en un clima que demanda "una política monetaria significativamente contraccionista por un período bastante prolongado".

Los aranceles citados fueron impuestos por Estados Unidos en agosto pasado, llegan al 50 % y afectan a gran parte de las exportaciones brasileñas hacia ese país, el segundo gran socio comercial de Brasil por detrás de China.

El presidente Donald Trump justificó esa decisión en el juicio por golpismo que llevó a la condena de 27 años de cárcel dictada en septiembre pasado contra el exmandatario Jair Bolsonaro, uno de sus principales aliados en América Latina.

Sin embargo, Trump se reunió el mes pasado con el actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y ambos acordaron discutir esa situación, lo cual pudiera llevar a una revisión de esas medidas.