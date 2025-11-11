El beneficio del fabricante brasileño de armas Taurus saltó un 130,7 % hasta septiembre

Según el comunicado que la compañía envió este martes al mercado, el lucro de Taurus en el tercer trimestre fue de 31,5 millones de reales (unos 5,9 millones de dólares), con un crecimiento del 20,7 % frente al mismo período de 2024.

La empresa consiguió elevar sus ganancias pese a que sus ingresos brutos cayeron un 12,0 %, hasta 1.071,8 millones de reales (unos 203,3 millones de dólares), entre enero y septiembre de este año.

En el tercer trimestre las ventas retrocedieron un 11,2 %, hasta 320,3 millones de reales (unos 60,8 millones de dólares).

La empresa atribuyó la caída de los ingresos a la retracción del mercado en Estados Unidos, su principal cliente, y a la decisión de la Administración de Donald Trump de imponer desde agosto un arancel adicional del 50 % sobre la importación de productos brasileños, incluyendo armas.

"Los resultados confirman la resiliencia y la capacidad de adaptación de Taurus. Enfrentamos un escenario adverso, marcado por la imposición de aranceles del 50 % en un momento en que la demanda en ese país ya se encontraba débil", afirmó el consejero delegado de la compañía, Salesio Nuhs, citado en el comunicado.

El ejecutivo dijo que el indicador de intención de compra de armas en Estados Unidos registró menos de un millón de consultas en julio, el menor nivel desde 2019.

El mercado estadounidense es responsable por cerca del 80 % de la facturación de Taurus.

"La coyuntura macroeconómica estadounidense, con intereses elevados e impacto de los aranceles sobre el consumo interno, sigue desfavorable a corto plazo", aseguró.

Para hacer frente a la coyuntura negativa, la brasileña, que es la mayor vendedora de armas ligeras del mundo, anunció en agosto la transferencia de la línea de montaje de las armas de la familia G, su principal producto, a la planta que posee en Estados Unidos.

Igualmente inició estudios para la transferencia de otra parte de la producción a la unidad estadounidense.

Las medidas buscan revertir la actual reducción tanto en la producción como en las ventas.

Según el balance de la empresa, Taurus produjo en los nueve primeros meses del año 635.000 armas (456.000 en Brasil y 179.000 en EE.UU.), un número en un 9,7 % inferior al del mismo período del año pasado.

El número de armas vendidas entre enero y septiembre se redujo un 18,4 %, hasta 713.000 unidades. Las ventas en Estados Unidos cayeron un 19,5 % en el acumulado del año, hasta 605.000 unidades.