El cacique Raoni clama contra el petróleo en la Amazonía: "No lo podemos permitir"

"Lo vamos a resolver; vamos a tener fuerza. No podemos permitir que esa perforación de petróleo suceda", dijo el líder de la etnia kayapó tras una corta presentación de una danza tradicional de resistencia.

El nonagenario cacique acompañó a un grupo de líderes indígenas en un acto de denuncia sobre la exploración que realiza la estatal petrolera Petrobras en áreas oceánicas, a unos 500 kilómetros de la desembocadura del río, un área considerada "altamente" vulnerable por los ecologistas.

La zona alberga reservas ambientales, territorios indígenas, manglares y arrecifes de coral, así como una variada diversidad marina con especies en peligro de extinción.

El breve, pero contundente mensaje del cacique Raoni, se unió al de un grupo de líderes indígenas que denunciaron los impactos de la actividad exploratoria en sus pueblos, pues señalaron que amenazan sus territorios, su espiritualidad y su forma de vida.

"Si destruyen nuestros ríos nos matan", alertó una lideresa de la etnia Karikuna.

En el encuentro, que se llevó a cabo en la zona verde -el área destinada para la sociedad civil por la cumbre climática, bastante lejana de la zona azul, donde se llevan a cabo las negociaciones- los jefes indígenas reiteraron su exigencia de tener voz y voto en la mayor cita climática del mundo.

"Deberíamos estar allá en la zona azul sentados con los líderes y no aquí", lamentó una de las cacicas presentes.

La denuncia de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales por la exploración petrolera tomó fuerza luego de que Petrobras iniciara, a finales de octubre, la fase exploratoria de un pozo ubicado a unos 175 kilómetros de la costa amazónica, luego de que le fuera concedido el permiso por la autoridad ambiental brasileña.

La petrolera estatal espera confirmar el potencial petrolero del llamado Margen Ecuatorial, una región en aguas profundas en el litoral de los estados brasileños de Amapá, Pará y Maranhão, que la empresa considera que puede convertirse en su mayor activo a nivel de reservas.

Petrobras tenía planes para explorar la región desde 2022, pero solo este año consiguió la licencia ambiental tras comprobar que puede realizar la exploración "con responsabilidad" y sin afectar el medio ambiente.

El tema ha sido fuertemente cuestionado por ocurrir justo antes del inicio de la COP30, pues pese a los compromisos climáticos que ha adoptado el Gobierno brasileño, que encabeza el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula alega que necesita explotar las posibles enormes reservas existentes en el Margen Ecuatorial para financiar la transición energética del país.