El director general saliente de la BBC pide al personal "luchar" por su periodismo

La controversia llevó a Davie y a la directora de informativos y máxima responsable de BBC News, Deborah Turness, a presentar sus respectivas renuncias el pasado domingo ante las continuas presiones por un controvertido documental de 'Panorama', que se refería al discurso de Trump durante los incidentes en el Capitolio en 2021 y donde sus palabras fueron editadas de modo que pareciese que alentaba a sus seguidores explícitamente a asaltar el Capitolio.

Según informó hoy la BBC, en su discurso, Davie reconoció que la corporación había cometido "algunos errores que nos han costado caro", pero "creo que tenemos que luchar por nuestro periodismo", en clara referencia a la independencia informativa que tiene la emisora.

"Somos una organización única y valiosa y veo a la prensa libre bajo presión, veo cómo se la instrumentaliza. Creo que debemos luchar por nuestro periodismo. Estoy muy orgulloso de nuestro trabajo y la increíble labor que realizamos a nivel local y global es absolutamente incalculable", dijo Davie, cuya fecha de sustitución no se ha fijado.

Expuso varias razones que le llevaron a presentar su dimisión, entre las que figura la exigencia del cargo y la presión ejercida tras las críticas al documental 'Panorama' sobre Trump.

En el discurso no se habló de un calendario para la salida de Davie ni para la elección de su sucesor, pero el presidente de la BBC, Samir Shah, afirmó que la junta directiva está trabajando en ello.

Davie no abordó directamente la amenaza de Trump de demandar a la BBC por un mínimo de mil millones de dólares, pero reconoció que las presiones políticas sobre la corporación, tanto nacionales como internacionales, representaban un desafío.

Un informe interno de la BBC publicado la semana pasada en el Daily Telegraph y elaborado por Michael Prescott, asesor externo independiente, reveló que el documental de 'Panorama' pudo manipular a la audiencia al editar de manera interesada el discurso de Trump.

El equipo legal de Trump ha escrito a la BBC para darle un plazo hasta el viernes en la tarde (hora de Washington) para disculparse y "compensarlo adecuadamente", o de lo contrario formalizará su demanda millonaria.