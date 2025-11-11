Según el parte de guerra las unidades rusas tomaron en la última jornada otros 256 edificios en Pokrovsk, escenario de la batalla más importante de la guerra en el Donbás.

En el marco de esos avances, destacamentos rusos se hicieron con el control de casi un centenar de viviendas en la localidad de Rig, situada en las afueras de Pokrovsk.

Los rusos ya habían tomado esta semana Hnativka, que está al sureste de dicha ciudad, importante centro hullero y nudo de comunicaciones.

En cuanto a la ciudad satélite de Mirnograd, los rusos siguen expulsando a su enemigo de los barrios situados al oeste, este y sur, señala la nota castrense en Telegram.

Además, Defensa destacó que unidades de asalto del Sexto Ejército se han hecho con el control de todo el este de Kúpiansk, ciudad que el líder ruso, Vladímir Putin, dijo que a finales de octubre que estaba completamente cercada, algo que niega Kiev.

Rusia también conquistó otra nueva localidad en Zaporiyia, donde sus tropas progresan a marchas forzadas desde el mes pasado. Su último trofeo ha sido la aldea de Novouspenivka.

Putin anunció el 26 de octubre que su ejército había rodeado a medio centenar de batallones enemigos (unos 10.500 hombres), tanto en Pokrovsk como en Kúpiansk, y exigió su rendición.

Ucrania mantiene que la propaganda rusa exagera sus victorias, aunque admite que el enemigo ha ganado terreno en las últimas semanas a costa de decenas de miles de bajas.