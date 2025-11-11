El Gobernador de California critica la ausencia de EEUU en la COP30: "Es una abominación"

"Es una abominación. Es una vergüenza. Pero en lugar de quejarnos, estamos aquí para hacer algo al respecto", afirmó el líder del Partido Demócrata en una rueda de prensa en la ciudad brasileña de Belém.

Ante la que denominó falta de liderazgo del Gobierno de Trump en el tema ambiental y climático, Newsom afirmó que decidió asistir a la cumbre climática que se celebra en Belém "porque no quiero que Estados Unidos sea una nota al pie en esta conferencia".

El Gobernador, que ha ganado notoriedad por sus críticas al líder republicano, aseguró que California, la mayor economía verde de EE.UU., representa una visión distinta de la que replica Washington sobre el medio ambiente y sostuvo que su estado es un socio que "confía y cree" en el desarrollo verde.

En este sentido, afirmó que California continuará liderando e impulsando el crecimiento verde.

Newsom destacó que si se considerara a California como una nación sería la cuarta economía del mundo y destacó que dos tercios de su energía provienen de fuentes limpias gracias al impulso de políticas verdes.

Al respecto, el demócrata envió un mensaje dirigido a la industria automotriz estadounidense y la invitó a "despertarse" ante la competencia global.

"Esto no se trata solo de energía eléctrica, se trata de poder económico. China está avanzando con fuerza", resaltó tras señalar que California no va a quedarse atrás y va a competir en ese mercado.

Durante la visita que realizó este martes al Parque de Bioeconomía e Innovación de la Amazonía, considerado el mayor polo de innovación forestal de América Latina, el gobernador de California reiteró que bajo un futuro gobierno demócrata, EE.UU. regresaría al Acuerdo de París.

"Es un compromiso moral y un imperativo económico", apuntó.

El Gobierno de Trump anunció su retiro del Acuerdo del París al asumir su segundo mandato, algo que ya había hecho en su primer Gobierno.

Estados Unidos, uno de los países más contaminantes del planeta junto con China e India, está ausente por vez primera en una cumbre climática.

La decisión fue del líder republicano, un declarado negacionista climático que ha tachado al calentamiento globlal como la "mayor estafa" de la historia.