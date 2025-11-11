El ministro de Exteriores turco se unió al encuentro de Trump con el presidente sirio

Fidan se hallaba en Washington para reuniones bilaterales con su homólogo, Marco Rubio, el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el enviado para Siria, Tom Barrack, con quienes conversó sobre la región.

"Coincidió que mientras yo estaba en la Casa Blanca también estaba allí Sharaa, y en un momento nos invitaron a participar en la reunión con Trump y su equipo", aseguró Fidan a la agencia turca Anadolu.

"Le transmití a Trump los buenos deseos de nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan), y luego tuvimos oportunidad de hablar sobre la visión general de Turquía respecto a la cooperación con Estados Unidos a favor de la paz y la seguridad en Siria", dijo el ministro turco.

Fidan se reunió más tarde en un encuentro tripartito con Rubio y con el ministro de Exteriores sirio, Asaad al-Shaibani, una reunión en la que estuvieron también presentes Witkoff y Barack y a la que se sumó más tarde el vicepresidente estadounidense, JD Vance, informa Anadolu.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro turco abogó por abolir completamente la llamada Ley César, un conjunto de sanciones impuestas a Siria, entonces bajo el régimen de Bachar al Asad, en 2020, y suspendida parcialmente desde mayo pasado.