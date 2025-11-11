El ministro del Interior dice que nueva Cárcel del Encuentro es la más segura de Ecuador

Entre los reos trasladados figura el exvicepresidente correísta Jorge Glas, quien -según Reimberg- estará ahora "más seguro" en el nuevo recinto, denominado por el Gobierno como la 'Cárcel del Encuentro', en referencia al lema usado por la Administración del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023).

Glas estaba en el reclusorio 'La Roca', "que era en su momento el de máxima seguridad, hoy es" la cárcel del 'Encuentro', una "totalmente segura. Si antes lo que le preocupaba (a Glas) era su seguridad, hoy está en una cárcel de máxima seguridad", insistió.

El funcionario aclaró que de 'La Roca' se trasladó a todos los reos pues la necesitaban vacía, ya que iniciarán obras en ese recinto carcelario.

En la cárcel del 'Encuentro' -que comenzó a construirse en junio de 2024 con un presupuesto de 52 millones de dólares y que aún no se ha inaugurado- el espacio aéreo está cerrado, lo que impide, el sobrevuelo de helicópteros, avionetas o drones, explicó el ministro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Reimberg avanzó que construirán otra cárcel de alta seguridad, posiblemente en la misma zona de la provincia de Santa Elena (suroeste), donde está la del 'Encuentro'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, luego de haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Este fue uno de los motivos que llevó a Noboa a declarar en enero de 2024 al país bajo "conflicto armado interno", catalogar como "terroristas" a las bandas delincuenciales, y decretar una serie de estados de excepción con medidas como la militarización de las cárceles, a fin de recuperar el control estatal de las prisiones, hasta ese momento dominadas por los grupos criminales.