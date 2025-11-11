El petróleo de Texas sube un 1,51 % hasta 61,04 dólares el barril

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre sumaron 0,91 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

El Senado de Estados Unidos aprobó ayer un acuerdo auspiciado por los republicanos y respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal y permitir su reapertura, en una medida que ahora pasa a la Cámara de Representantes para poner fin al cierre más largo de la historia del país.

El acuerdo fue alcanzado en el día 41 de cierre de Gobierno, el más largo de la historia de Estados Unidos y pasa a manos de la Cámara de Representantes, la cual se espera que inicie sus sesiones a partir del miércoles.

No obstante, por otra parte los inversores continúan evaluando las consecuencias de las sanciones estadounidenses contra Rusia y su impacto tanto en los mercados de crudo como de combustibles refinados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy