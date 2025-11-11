El presidente israelí llega a la RD del Congo para consolidar la cooperación bilateral

A su llegada al aeropuerto internacional de Ndjili, el mandatario israelí fue recibido por su homólogo congoleño, Félix Tshisekedi, con honores militares por parte de un destacamento de la guardia republicana acompañado de jinetes, informó la Presidencia de la RDC en la red social X.

El programa oficial de la visita prevé un encuentro entre ambos líderes, seguido de una reunión ampliada a sus respectivas delegaciones, tras la cual se espera que ofrezcan una rueda de prensa conjunta.

Esta es la primera visita de Herzog a África central y a la RDC, con la que busca consolidar las relaciones con el Gobierno congoleño, tras haberse reunido previamente con Tshisekedi en 2021 en Jerusalén y, más recientemente, en enero de este año en Davos (Suiza).

Según la Presidencia congoleña, los dos mandatarios se han mostrado partidarios de desarrollar una asociación entre sus países en los ámbitos diplomático, político, de seguridad, agrícola, de infraestructuras y digital.

Hace dos años, Tshisekedi aseguró al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que movería la embajada de la RDC de Tel Aviv a Jerusalén -un movimiento condenado anteriormente por la comunidad internacional-, mientras que Israel abriría una embajada en Kinsasa.

Sin embargo, esto no sucedió y la embajada israelí de Luanda (Angola) sigue siendo la que ofrece servicios también para los ciudadanos de la RDC, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe, de acuerdo con la página oficial de servicios diplomáticos de Israel.

La visita de Herzog a la RDC tiene lugar después de su paso por Zambia, donde se reunió en Lusaka, la capital, con el presidente Hakainde Hichilema, en la primera visita de un jefe de Estado israelí a ese país africano.

La visita se produjo tras la reapertura, el pasado agosto, de la embajada de Israel en Zambia, después de más de cincuenta años cerrada, un hecho que Herzog describió como "un paso que simboliza un nuevo capítulo" en las relaciones bilaterales.