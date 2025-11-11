El primer ministro canadiense afirma que la soberanía de Canadá "no está garantizada"

"En un mundo cada vez más peligroso y dividido, el recuerdo también es vigilancia. Nuestra soberanía y nuestra seguridad, y la de nuestros aliados, no están garantizadas. Las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas Canadienses las protegen cada día", declaró Carney en un comunicado.

Este año, el Día de los Veteranos está marcado por las amenazas a la soberanía canadiense que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado de forma periódica desde que ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 2024.

Trump ha indicado que querría que Canadá se convirtiera en el estado 51 de Estados Unidos y llegó a afirmar que podría utilizar la fuerza económica para anexionar el país, lo que ha provocado un resurgimiento del sentimiento nacionalista entre la población canadiense.

Desde 1919, el 11 de noviembre Canadá conmemora a los soldados canadienses, especialmente a aquellos que perdieron la vida en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, la Guerra de Corea y las misiones en Afganistán y Bosnia.

A las 11 de la mañana se guardan dos minutos de silencio en todo el país y muchos canadienses, desde principios de noviembre, lucen en sus solapas una amapola roja, símbolo del Día de los Veteranos inspirado en el poema "In Flanders Fields", escrito en 1915 por John McCrae, un médico que sirvió en el Ejército canadiense en la Primera Guerra Mundial.

Carney tiene previsto participar este martes en las ceremonias del Día de los Veteranos, que incluyen una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido, un monumento situado a pocos metros del Parlamento canadiense en Ottawa.