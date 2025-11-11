El principal indicador de Wall Street, el Dow Jones, cierra en un máximo histórico

El S&P 500 también subió un 0,21 % para finalizar en 6.846,61.

Sin embargo, el Nasdaq perdió un 0,25 % para cerrar en 23.468,30 enteros.

Ayer, el Senado de Estados Unidos aprobó un acuerdo auspiciado por los republicanos y respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal y permitir su reapertura, en una medida que ahora pasa a la Cámara de Representantes para poner fin al cierre más largo de la historia del país.

El acuerdo fue alcanzado en el día 41 de cierre de Gobierno y pasa a manos de la Cámara de Representantes, la cual se espera que inicie sus sesiones a partir del miércoles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hoy, las acciones del proveedor de nube especializado CoreWeave se desplomaban más de un 16 % después de que las previsiones de la compañía decepcionaran a los inversores, lo que perjudicó al sector de la inteligencia artificial (IA).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La semana pasada, el sector tecnológico fue uno de los más perjudicados por la coyuntura económica y el temor a una burbuja en el sector de la IA, de manera que el índice Nasdaq perdió un 3 % acumulado, su peor registro desde abril.