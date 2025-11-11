El Supremo cubano inicia el juicio al exministro Gil, acusado de espionaje y corrupción

Según indicó el TSP en un comunicado, la vista oral estaba agendada para las 9.30 hora local (13.30 GMT). El proceso tiene lugar en el Tribunal Popular de lo Civil y de los Familiar de Marianao (calle 100 y 33), de La Habana.

La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del TSP comunicó el lunes que por “razones de Seguridad Nacional” a la vista oral sólo podían asistir “las partes y las personas autorizadas por el tribunal”, descartando así las peticiones de que fuese un juicio público e incluso televisado.

Gil, al frente de la cartera de Economía y Planificación entre 2018 y 2024, fue cesado en febrero del año pasado en lo que en un primer momento se atribuyó a los problemas en la aplicación de reformas económicas en el país en un contexto de crisis.

Un mes después, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo en un inusual comunicado que Gil estaba siendo investigado por “graves errores” vinculados a delitos de corrupción y que el exministro había reconocido “graves imputaciones”. Gil permanecía desde entonces en provisional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A finales de este octubre, un año y siete meses después del comunicado presidencial, la Fiscalía General de la República dio a conocer que Gil era imputado por once delitos, incluido el de espionaje, un cargo inesperado que situó el proceso en un nuevo marco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por el delito de espionaje, por ejemplo, el Código Penal cubano contempla "privación de libertad de diez a 30 años, cadena perpetua o muerte".

Los otros eran malversación, falsificación de documentos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, cohecho, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción, y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.

Gil, considerado muy cercano a Díaz-Canel, es el mayor cargo político que cae en desgracia en al menos 15 años. Además de sus puestos en el Ejecutivo, integraba el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), el órgano de gobierno del principal actor político de la isla.

El exministro estuvo a cargo de la implementación de la gran reforma monetaria de 2021, la controvertida Tarea Ordenamiento, que trató de poner fin al uso de una doble moneda en Cuba, pero resultó un fracaso.

También fue el encargado de aplicar las primeras medidas de ajuste para estabilizar la economía, como la polémica subida de los combustibles, con incrementos de hasta el 400 %.

Asimismo, fue el encargado de abrir ciertos sectores de la economía a la iniciativa privada nacional con el levantamiento de la prohibición a las micro, pequeñas y medianas empresas, que habían estado vetadas entre 1969 y 2021.