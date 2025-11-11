El torero español Cayetano Rivera enfrenta un proceso judicial por un accidente de tráfico

El abogado del torero, Joaquín Moeckel, explicó a EFE este martes que su cliente se podría enfrentar a unas diligencias previas por este caso, ya que no se prevé un juicio rápido al no haber habido daños personales en el accidente, pero sí admitió que tendrá que responder por el daño causado en los bienes públicos.

El accidente se produjo a la salida de la urbanización en la que vive el torero y su letrado niega que haya evidencias de que condujera bajo los efectos del alcohol, ya que "no se le realizó la prueba", sin aclarar si fue porque la Policía Local no se la hizo o bien él se negó a realizarla.

Aseguró que su cliente "no lo recuerda por el estado de aturdimiento que tenía" y que si se la ofrecieron, "no estaba en el mejor estado como para recordarlo".

Negó también que el torero abandonase el lugar de los hechos, aunque admitió que "se fue a su casa, a 52 metros de la rotonda", donde "era fácil localizarle", y aseguró que le dijo a unos vecinos que "cuando llegase la Policía, estaría en su casa", donde finalmente le identificaron los agentes.

Moeckel confirmó también que Cayetano Rivera acudió este lunes a declarar ante la Policía "solo para ampliar datos del atestado".

Este no es el primer encontronazo con las autoridades del torero español este año, ya que Rivera fue detenido a finales de junio por resistencia a la Policía tras mantener un altercado con empleados de una hamburguesería en Madrid, después de que el diestro se mostrase agresivo con los empleados del local y el propietario llamase a los agentes.

Cayetano es hijo del también torero Francisco Rivera Paquirri, que murió en septiembre de 1984 a causa de la cornada que le dio un toro en plaza española de Pozoblanco, en la provincia de Córdoba.