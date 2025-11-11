El tráfico en el aeropuerto de Heathrow subió el 2,1 % en octubre

En un comunicado, el aeropuerto precisa que registró un aumento de viajes a ciudades europeas como Bruselas, Lyon, Marsella y Viena.

Durante octubre, el personal del aeropuerto y las aerolíneas colaboraron para mantener la puntualidad de Heathrow, añadió.

El consejero delegado de Heathrow, Thomas Woldbye, dijo que "las cifras hablan por sí solas: en colaboración con las aerolíneas, Heathrow atiende a más pasajeros puntualmente que cualquier otro centro de conexiones europeo. Contamos con la experiencia y los conocimientos necesarios para ofrecer un aeropuerto de primer nivel hoy mismo, y estamos preparados para utilizarlos para impulsar el crecimiento económico del Reino Unido".