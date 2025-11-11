Empresa controlada por Abertis renueva una de sus principales concesiones en Brasil

Arteris, que administra la vía desde 2008, no ofreció descuento sobre la tarifa básica de los peajes, criterio utilizado para definir el vencedor de subastas de concesiones de carreteras en Brasil, lo que no le impidió renovar sus derechos por 22 años.

La vencedora, sin embargo, se comprometió a realizar inversiones por 10.180 millones de reales (unos 1.931 millones de dólares o unos 1.666 millones de euros) en obras de duplicación, modernización y mantenimiento de la carretera.

La licitación también prevé que el vencedor construya vías de servicio, nuevas vías de acceso y puentes peatonales.

La llamada Autopista Fluminense es el tramo de 322 kilómetros de la carretera federal BR101 que comunica a Niteroi, una de las ciudades del área metropolitana de Río de Janeiro, con el estado de Espírito Santo.

La BR101 es una de las principales carreteras de Brasil, que bordea todo el litoral del país.

Arteris es una empresa brasileña cuyo control accionarial se lo dividen el grupo Partícipes en Brasil, con un 82,3 %, y Aylesbury (17,7 %).

La española Abertis Infraestructuras es la controladora de Partícipes en Brasil, con el 51 % del capital, y tiene como socia a la canadiense Brookfield (49 %).

Arteris administra 3.200 kilómetros de carreteras en Brasil en cinco de los estados más ricos del país (São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Santa Catarina y Paraná).

Entre sus siete concesiones figuran dos importantes carreteras paulistas: Fernão Dias y Régis Bittencourt.