Etiopía será la sede de la COP32

La decisión fue anunciada en el marco de la cumbre climática que se lleva a cabo en la ciudad brasileña de Belém, donde aún no se logra un consenso en relación al país que será sede para la cita climática del próximo año, la COP31, que se disputan Australia y Turquía.

Etiopía, que disputaba la sede con Nigeria, recibió el respaldo unánime del grupo de países africanos, que por turno regional debían designar al próximo anfitrión.

La decisión aún debe ser adoptada formalmente por todos los países miembros antes de la clausura de la COP30, prevista para el 21 de noviembre.

La organización defensora del medio ambiente 350.org aplaudió la decisión y resaltó que la designación es una oportunidad para "visibilizar" las prioridades y el liderazgo climático de África.

No obstante, la representante de la ONG en ese continente, Rukiya Khamis, hizo un apelo para que se llegue pronto a una decisión para la sede de la cumbre climática en 2026.

"El mundo no puede permitirse el lujo de utilizar la diplomacia climática como moneda de cambio política. Instamos a todas las partes a resolver el estancamiento de la COP31 para evitar que se socave el impulso en un momento crucial para la acción climática", apuntó la activista.

Las conferencias climáticas de la ONU se organizan por rotación entre cinco bloques regionales.

Este año, Brasil fue sede de la COP30 en representación de América Latina y el Caribe y para 2026 está previsto que la designación sea para un país del bloque de Europa Occidental y otros Estados.

Australia desea organizarla en Adelaida, junto con los países del Pacífico, pero Turquía mantiene su candidatura para Antalya, lo que ha generado un bloqueo dentro del grupo regional.

Si no se alcanza un acuerdo en Belém antes del 21 de noviembre, la próxima cumbre climática se celebrará por defecto en Bonn, sede de la secretaría de la ONU para el Clima.