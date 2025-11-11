Fallece a los 84 años Sally Kirkland, nominada al Óscar por 'Anna'

Su representante, Michael Green, confirmó a la revista Variety el fallecimiento de Kirkland, a primera hora de hoy en un hospital de en Palm Springs (California), en el que ingresó la semana pasada tras sufrir una caída en su casa.
La actriz sufría demencia y además tenía una grave infección en un hueso que se le había extendido al torrente sanguíneo.
Kirkland debutó en los años sesenta y participó en películas como 'The Sting' ('El golpe', 1973), 'A Star is Born' ('Ha nacido una estrella', 1976), o 'Private Benjamin' ('La recluta Benjamin' 1980), 'Revenge' (1990), 'JFK' (1991) o 'Anna', por la que ganó el Globo de Oro a mejor actriz de drama y estuvo nominada al Óscar.
También tuvo una larga carrera en televisión, con papeles en series tan populares como 'Kojak', 'Charlie's angels' ('Los ángeles de Charlie'), 'Lou Grant', 'Falcon Crest', 'Roseanne' o 'Felicity'.
