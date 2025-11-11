Filmin acogerá filmes argentino y colombiano, dos estrenos del Festival de Huelva de Cine

La plataforma, que se puede ver, además de en España, en México y Portugal, contará con ambos filmes inéditos del 14 al 23 de noviembre y es además la pantalla en línea de 'Ventana Cinéfila', el proyecto educativo de Profestivales21 del que forma parte el festival español.

'Estimados señores', ópera prima de Patricia Castañeda, reconstruye el proceso a través de una causa judicial y del trabajo de un grupo de precursoras, entre ellas Esmeralda Arboleda, que llevaron al sufragio femenino en la Colombia de los años 50 del siglo XX.

La película está protagonizada por Julieth Restrepo ('Loving Pablo'), Paula Castaño, Marcela Mar y Claudio Cataño; y, entre sus reconocimientos recientes, figuran 9 galardones en los Premios Macondo 2025, incluidos Mejor Película y Mejor Dirección.

En 'Gatillero', de Cristian Tapia Marchiori, un exsicario acepta un encargo y queda atrapado en una cadena de consecuencias durante una única noche en Isla Maciel (Buenos Aires).

Cristian Tapia Marchiori ('La noche más fría') rodó la historia en tiempo real y en un único plano secuencia.

Este año, el canal del Festival de Huelva en Filmin integra, además de estos dos estrenos, otros 15 largometrajes que forman parte del ciclo 'Ellas al frente de la historia', con películas aclamadas y premiadas como 'Betania', de Marcelo Botta (Brasil); 'Blanquita', de Fernando Guzzoni (Chile); 'Canción sin nombre', de Melina León (Perú), o 'El desafío de Sofía', de Lillah Halla (Brasil).