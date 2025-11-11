FundéuRAE: “de segunda mano”, mejor que “pre-owned”

A veces se encuentran en los medios de comunicación frases como estas: “Cada vez son más las tiendas que se inclinan por la venta de prendas pre-owned”, “Puedes encontrar esta chaqueta a cuadros pre-owned de la colección de ese año” o “Firmas consolidadas del sector del lujo también han apostado por ampliar su propuesta y ofrecer un servicio pre-owned”.

El anglicismo “pre-owned” se emplea en referencia a productos que no son nuevos y han tenido un propietario anteriormente.

Dado que en español ya existe la construcción “de segunda mano”, definida en el “Diccionario de la lengua española” como ‘adquirido del segundo vendedor’, resulta innecesario el uso del extranjerismo. En algunos contextos, equivale más concretamente a “seminuevo” o “de ocasión”, opciones igualmente preferibles.

Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo adecuado habría sido escribir “Cada vez son más las tiendas que se inclinan por la venta de prendas de segunda mano”, “Puedes encontrar esta chaqueta a cuadros de segunda mano de la colección de ese año” y “Firmas consolidadas del sector del lujo también han apostado por ampliar su propuesta y ofrecer un servicio de segunda mano”.

