Gobierno español anuncia el proyecto para resignificar el principal monumento franquista

Bajo el lema 'La base y la cruz', el proyecto elegido eliminará algunos de los elementos arquitectónicos del que fue el mausoleo del dictador Francisco Franco hasta 2018 y creará un centro de interpretación que explicará a los visitantes las circunstancias de la construcción del monumento.

El Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos) fue concebido por Franco en 1940 como un gran monumento en recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939), donde estuvieron enterrados el propio dictador y el fundador del partido Falange Española, de inspiración fascista, José Antonio Primo de Rivera.

Levantado a 50 kilómetros al noroeste de Madrid, alberga los restos de más de 33.000 personas muertas en combate o asesinadas durante los combates, que fueron trasladados hasta el monumento desde distintos puntos de España, lo que lo convierte en la mayor fosa común de España.

El proyecto ganador fue elegido entre diez propuestas finalistas por un jurado compuesto por miembros del Ejecutivo español, un representante de la Iglesia católica y profesionales de prestigio, como la artista española Cristina Iglesias o el arquitecto británico David Chipperfield.

Las obras comenzarán como pronto en 2027 y el Gobierno español, que aspira a seguir el ejemplo de otro tipo de intervenciones como el monumento al Holocausto de Berlín, destinará 26 millones de euros.

El secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, junto a otros miembros del jurado, ofreció los detalles de la propuesta en una comparecencia ante los medios este martes.

El cambio más visible que experimentará Cuelgamuros será la eliminación de la escalinata vertical que da acceso a la basílica y la construcción en su lugar de un soportal a los pies del templo, semejante a una gran grieta horizontal que se extenderá de lado a lado por toda la explanada del recinto.

"Una grieta que facilita el encuentro, que invita al diálogo y a una visión más plural, más democrática", explicó Carnicero.

El elemento más reconocible del conjunto, la gran cruz de piedra de 150 metros de altura, permanecerá en el exterior del recinto. El Gobierno nunca contempló su derribo, al considerarlo un elemento fundamental para dejar constancia del origen del monumento franquista.

Por su parte, la basílica seguirá destinada al culto y en su interior no habrá grandes cambios, más allá de la instalación de algunos paneles para dar un nuevo significado histórico al lugar.