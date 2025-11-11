Hallan muerta a mujer en ciudad argentina de Necochea e imputan a su pareja por femicidio

La víctima fue identificada como Débora Dámaris Bulacio del Valle, madre de tres hijos que había sido vista por última vez el pasado sábado por la noche en el parque Miguel Lillo, una zona de acampe turístico de Necochea a la que había ido junto a su pareja, y era buscada por la Policía local tras la denuncia de su desaparición.

Tras una intensa búsqueda, de la que participaron también bomberos y residentes de la zona, su cuerpo fue hallado este martes enterrado en una zona boscosa y con signos de violencia, y varias de sus pertenencias aparecieron desperdigadas en un área de tres kilómetros a la redonda, según explicó a la prensa local Walter Pierretégui, fiscal de la investigación.

La Policía detuvo el lunes a Ángel Gutiérrez, la pareja de Bulacio del Valle, que se encuentra imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por tratarse de un feminicidio.

El fiscal informó que cuentan con muchas pruebas, incluyendo imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de personas que se encontraban en el lugar, así como el análisis del teléfono móvil del acusado, quien se negó a declarar y rechazó una evaluación psicológica.

"Veremos en la autopsia cuándo fue que terminó con la vida de Débora", agregó Pierretégui, que precisó que por el momento se descarta la participación de una tercera persona y que el hecho habría sucedido el sábado por la noche, antes de la salida de Gutiérrez de la zona de acampe el domingo por la mañana.