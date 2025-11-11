Hamás condena el primer paso de Israel para convertir en permanente la Ley Al Jazeera

En un comunicado en sus canales oficiales, recoge las palabras de Ezzat al-Rashq, jefe de la oficina de prensa de la organización islamista, que afirma que el proyecto de ley constituye una "amenaza a la libertad de prensa e impide que el mundo conozca los crímenes del enemigo".

La medida temporal, actualmente en vigor, fue aprobada en abril de 2024 y otorgó al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y al ministro de Comunicaciones la facultad de ordenar el cierre de medios extranjeros que operan en Israel y confiscar sus equipos si existen motivos para creer que representan "un grave riesgo para la seguridad del Estado".

Esta medida, que generó críticas tanto dentro como fuera del país, se aplicó para clausurar las operaciones de la cadena de noticias Al Jazeera. También conllevó la incautación temporal de equipos pertenecientes a Associated Press, ya que esta agencia suministraba imágenes a Al Jazeera.

Un mes después, el canal catarí dejó de ser retransmitido en las televisiones israelíes. Las autoridades del país bloquearon todas las páginas de su red de medios y retiraron todas las acreditaciones de su personal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Israel cerró también, en septiembre de ese año, las oficinas de la cadena en Ramala, en el centro de Cisjordania ocupada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El diputado del Likud Ariel Kallner presentó este noviembre una propuesta de ley para hacer de esta medida algo permanente, aprobada en su lectura preliminar en la Knéset este lunes, con 50 legisladores a favor y 41 en contra.

Al Rashq, recoge el comunicado de Hamás, describió la aprobación de la propuesta, que deberá ser discutida en un comité especializado para después ser votada tres veces en pleno antes de convertirse en ley, como un "claro indicador de la intención de la ocupación de intensificar sus crímenes contra el pueblo palestino".

Al Jazeera es uno de los canales con mayor despliegue y periodistas en la Franja de Gaza, si bien Israel ha acusado en numerosas ocasiones a algunos de sus reporteros más visibles en el enclave, como Anas al Sharif, de estar afiliados a Hamás, muchas veces presentando pruebas que no han podido ser verificadas.