Herzog reafirma la determinación de Israel de recuperar a los últimos rehenes en Gaza

El mandatario agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por su liderazgo para alcanzar el alto el fuego en Gaza, que el lunes cumplió un mes de su entrada en vigor y que permitió la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida y la entrega de los cuerpos de otros 24 fallecidos por parte del grupo islamista Hamás en las últimas semanas.

A cambio, Israel ha retornado a Gaza los cadáveres sin identificar de 300 palestinos.

Durante una cena de Estado ofrecida la pasada noche en su honor por el presidente zambiano, Hakainde Hichilema, Herzog instó a la comunidad internacional a centrarse en las crisis humanitarias de África "con la misma urgencia que dedica a Israel".

"Estamos preocupados y consternados por los terribles desastres que están ocurriendo en otras partes de África (....). Esperamos que la comunidad internacional se centre en el dolor de África al menos tanto como se ha centrado en su obsesión por el Estado de Israel", aseveró.

El mandatario israelí llegó el lunes a la capital zambiana, Lusaka, en la primera visita de un presidente israelí a este país africano y la primera parada de su breve gira por el continente, que también incluye la República Democrática del Congo (RDC).

La visita se produce tras la reapertura, el pasado agosto, de la embajada de Israel en Zambia, después de más de cincuenta años cerrada, un hecho que Herzog describió como "un paso que simboliza un nuevo capítulo" en las relaciones bilaterales.

El presidente destacó que la legación diplomática funcionará como un "centro neurálgico de creatividad, innovación e intercambio de conocimiento" entre ambos países.

"Nuestras dos naciones están unidas por valores compartidos de valentía, trabajo duro e innovación. El espíritu de crecimiento y determinación de Zambia resuena profundamente en el pueblo de Israel", afirmó Herzog.

La breve gira africana de Herzog incluirá también una reunión con su homólogo congoleño, Félix Tshisekedi.

Según detalló la Presidencia del Estado hebreo, las reuniones buscan abordar temas como el fortalecimiento de la posición de Israel en el ámbito internacional, sus relaciones diplomáticas bilaterales y la cooperación.