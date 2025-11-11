IICA y empresa de Brasil se alían para estimular la innovación agrícola en América Latina

En el marco de la Cumbre COP30, que se realiza en Brasil, ambos entes fortalecieron su alianza para impulsar la innovación y nuevas tecnologías en el agro de la región por medio de la iniciativa Radar Agtech, un proyecto lanzado por EMBRAPA con el objetivo de mapear y analizar las tendencias en el sector agroalimentario, promoviendo el diálogo e impulsando el desarrollo sostenible e inclusivo en la agroindustria.

"Lo que es importante cuando dos instituciones firman un convenio de cooperación es lo que va a ocurrir después y en este caso va a venir más trabajo conjunto para un desarrollo agropecuario basado en ciencia en América Latina y el Caribe", afirmó en un comunicado el director general del IICA, Manuel Otero.

Las startups del sector agropecuario pueden registrarse voluntaria y gratuitamente en Radar Agtech, que así conforma un gran directorio de empresas tecnológicas del sector agropecuario.

Las empresas que se registran tienen oportunidades de interacción dentro del ecosistema de innovación, a través de eventos exclusivos sobre temas como fuentes de financiación, gestión del talento, necesidades y retos de las empresas agrotecnológicas, indicó el IICA.

El Instituto destacó que Radar Agtech se ha convertido en un referente en innovaciones en el sector agroalimentario de Brasil y, al mismo tiempo, ha destacado por su capacidad para captar las transformaciones y tendencias del mercado.

Según las autoridades, ahora a través del convenio con el IICA, esta propuesta será extendida a toda América Latina y el Caribe.

"Radar AgTech es una iniciativa pionera de EMBRAPA. Brasil va a seguir fortaleciéndose como una potencia agroalimentaria y para eso los productores necesitan ciencia y tecnología, que estamos listos para compartir con otros países", dijo la presidenta de EMBRAPA, Silvia Massruhá.