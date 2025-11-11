Imputado un exministro ucraniano por el escándalo de comisiones en el sector energético

Según la NABU, el expolítico recibió de la trama más de 1,2 millones de dólares y casi 100.000 euros en efectivo.

La NABU no nombra directamente a Chernishov en su comunicado, pero se refiere a él con el alias de 'Che Guevara', uno de los nombres en clave que utilizaban los supuestos implicados en conversaciones interceptadas por la agencia anticorrupción.

Varios medios ucranianos han identificado a 'Che Guevara' como Chernishov, que dejó el cargo de ministro y viceprimer ministro en julio de este año tras ser implicado en otro caso de corrupción.

En la segunda trama en que está imputado Chernishov se investiga también al actual ministro de Justicia y anterior titular de Energía, German Galushchenko.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El líder de la red sería, según informaciones del NABU y de los medios ucranianos, el empresario Timur Mindich, antiguo socio del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y propietario del 50 % de la productora en la que éste triunfó como actor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la NABU, la trama se habría lucrado durante la guerra con comisiones a empresas que tenían contratos con la empresa pública de energía atómica, Energoatom.

La trama lavó al menos cien millones de euros de este dinero obtenido en comisiones, según la agencia anticorrupción.