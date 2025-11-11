Israel extiende estado de emergencia en las prisiones israelíes, con más de 22.000 presos

En noviembre de 2023, tras el ataque múltiple de Hamás contra el sur de Israel, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que autorizaba al gobierno a declarar el estado de emergencia, levantando de forma temporal las restricciones sobre las condiciones de alojamiento de los presos debido a la gran saturación.

La extensión se prolonga hasta enero de 2026 y, según un comunicado del protavoz de la Knéset, Yekutiel Tzafri, permitirá que los reclusos pasen la noche en prisión incluso sin una cama, o en colchones en el suelo.

De los más de 22.000 detenidos, 9.272 son considerados reclusos de seguridad hacinados en menos de tres metros cuadrados por preso -entre ellos 6.088 palestinos arrestados desde el 7 de octubre- y 13.169 por delitos comunes, según los datos del Servicio de Prisiones.

Por su parte, la abogada Anne Sucio, de la Oficina del Defensor Público, denunció que "durante más de dos años, los presos y detenidos han estado recluidos en condiciones inhumanas", lo que dijo disminuye "las posibilidades de rehabilitación" y aumenta el sufrimiento psicológico.

"Es hora de presentar un plan para poner fin a esta declaración y al estado de emergencia", urgió.

El presidente del Comité de Seguridad Nacional es el diputado Zvika Fogel, del partido de extrema derecha y supremacista Poder Judío, cuyo líder es el ministro de Seguridad Nacional (que controla la Policía) Itamar Ben Gvir.

Fogel ha manifestado públicamente su creencia de que no hay ninguna persona inocente en Gaza, además de abogar por el corte total de electricidad a la Franja, el fin de la ayuda humanitaria y la expulsión de todos los palestinos.

Ben Gvir ha impuesto una política de alimento mínimo en las cárceles, y anoche el Parlamento israelí aprobó -en primera lectura- un proyecto de ley para instaurar la pena de muerte a los condenados por el asesinato de israelíes debido a motivos de odio o raza, lo que afectará en su mayoría a reos palestinos.