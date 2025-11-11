Jueza reprende a la Casa Blanca por presionar a estados que emitieron beneficios SNAP

"Los estados actuaron de manera bastante razonable al comenzar a trabajar para obtener el dinero, y el USDA no sugirió en su guía del viernes que no iba a seguir adelante", dijo este lunes la jueza al amonestar a la administración Trump por sus “cartas amenazantes” enviadas a los estados que emitieron los beneficios completos de SNAP.

La magistrada suspendió temporalmente la directiva del Departamento de Agricultura (USDA) que ordenaba revertir los pagos, tras un caso presentado por gobernadores y fiscales generales demócratas que buscaban proteger los beneficios de millones de estadounidenses durante el cierre del gobierno.

El conflicto se originó luego de que un juez federal de Rhode Island ordenara cubrir completamente los beneficios de noviembre, lo que llevó a estados como Wisconsin y Kansas a distribuir los pagos siguiendo la decisión judicial. Posteriormente, la administración Trump intentó revertir la medida, advirtiendo que los estados serían responsables financieramente por cualquier sobreemisión.

La suspensión temporal permite que los estados continúen entregando los beneficios mientras se resuelven los litigios pendientes, aliviando la presión sobre decenas de millones de personas que dependen del programa para alimentación básica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Analistas legales consideran que la decisión podría sentar un precedente sobre los límites de la autoridad federal para interferir en la implementación de programas sociales ya ordenados por la corte, especialmente durante cierres prolongados del gobierno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este lunes, el senado acordó un paquete legislativo que podría poner fin al cierre federal y lograr financiamiento hasta el 31 de enero, la propuesta será discutida desde la mitad de la semana en la Cámara Baja.