Justicia cierra causa por una supuesta estafa a un colectivo japonés con una obra de Dalí

Los hechos se remontan a 2008, cuando el Comité Okinawa (Japón), decidió adquirir la escultura 'Dios Solar emergiendo de las aguas de Okinawa', expuesta en el pabellón español de la Exposición Oceánica Internacional que se celebró en 1975 en la ciudad japonesa, con la que Dalí pretendió rendir tributo a los muertos en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

Este colectivo japonés se trasladó hasta Cangas de Onís (norte de España), donde residía el propietario de la escultura, y allí pudieron ver la escultura y examinar la documentación que certifica su autenticidad, como un certificado firmado por el propio Salvador Dalí.

Tras esta visita, acordaron alquilar la obra para una exposición que se celebró en el verano de 2008 y, ante el éxito de la muestra, decidieron adquirirla por 600.000 euros para exponerla de forma permanente en Japón.

Aunque el Comité llegó a pagar más de la mitad del precio acordado, en julio de 2009 escribió al dueño y a su representante para comunicarles que habían concluido que la obra remitida a Okinawa no era la original de 1975, por lo que reclamaban el dinero ya abonado -algo más de 372.000-, además de daños y perjuicios.

Es así como el litigio terminó en los tribunales, que decidieron cerrar la causa definitivamente este martes tras archivar el procedimiento contra el propietario de la obra, el último de los acusados pendiente de juicio, incapacitado por enfermedad.

Ya en 2018, la Audiencia de Barcelona absolvió a otros dos acusados -intermediarios en la venta- y concluyó que la obra cuestionada era auténtica, aunque su aspecto actual no correspondiera al de 1975 ya que la escultura sufrió alteraciones por su deterioro en su traslado de vuelta a España.

Ahora, el tribunal español resolvió archivar el procedimiento debido a la enfermedad del acusado, que le incapacita para declarar en condiciones, y que ya fue excluido por problemas de salud del juicio que se celebró en 2018.