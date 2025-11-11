Kiev informa de que Rusia toma otras tres poblaciones en la región de Zaporiyia

"La situación ha empeorado considerablemente en las direcciones de Oleksandrivka y Huliaipole, donde el enemigo, aprovechando su superioridad numérica en fuerzas y medios, durante duros combates avanzó y tomó tres localidades", escribió Sirski en su cuenta de la red social Facebook.

El jefe del Estado Mayor ucraniano no precisó el nombre de las tres localidades que pasaron a estar bajo control ruso.

"Los soldados del Agrupamiento de Fuerzas 'Sur' libran combates extenuantes por Rivnopillia y Yablukove. Se están aplicando las medidas de apoyo correspondientes", abundó el responsable militar ucraniano, que indicó que "con fuego combinado, se han infligido al agresor pérdidas considerables".

"Cada metro de nuestra tierra le cuesta a Rusia cientos de vidas de militares", señaló Sirski, en un mensaje que se produjo después de que Ucrania, en un comunicado castrense, informara previamente de la retirada de las fuerzas defensoras ucranianas de las localidades de Novouspenivske, Nove, Ojótniche, Uspénivka y Novomikolaivka.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy