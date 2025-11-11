La Bolsa de Londres sube un 1,15 % y registra nuevos récords pese al aumento del desempleo

La tasa de paro subió al 5 % frente al 4,8 % en el trimestre anterior, según informó este martes la Oficina Nacional de Estadística (ONS, por sus siglas en inglés).

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 112,45 puntos, hasta los 9.899,60, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, subió un 0,83 %, o 181,61 puntos, hasta los 22.149,88.

La máxima puntuación intradía se notificó pasadas las 16.15 horas locales, cuando se superaron los 9.910 puntos.

El principal beneficiado al término de la jornada fue la compañía de telecomunicaciones Vodafone, cuyas acciones aumentaron un 8,32 % pese a que este martes informó de que su beneficio neto en la primera mitad de su año fiscal -de abril a septiembre- registró una caída del 13,8 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

También destacaron en el plano de ganancias el proveedor de servicios de marketing y comunicación WPP, que creció un 5,61 %, y la constructora Berkeley Group Holdings, que sumó un 3,41 %.

Al otro lado de la balanza, cerraron en números rojos las cadenas de supermercados Mark & Spencer, que perdió un 4,56 %, y Tesco, que retrocedió un 2,88 %, junto a la plataforma de compraventa de automóviles Auto Trader Group, que cedió un 2,88 %.