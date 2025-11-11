La Bolsa española sube el 1,27 % y marca un nuevo máximo histórico al cierre

El principal indicador del mercado nacional español, el IBEX 35, que marcó un nuevo máximo histórico intradía en 16.410,4 puntos, ganó 206,3 puntos, hasta 16.388,8 puntos. En el año acumula una subida del 41,34 %.
El nuevo récord de la bolsa acontecía mientras Wall Street subía el 0,4 % al cierre nacional, los bancos ganaban el 1,6 % de media y destacaban las alzas de grandes valores como el grupo textil Inditex, Telefónica o la multinacional energética Repsol.
El precio del barril de petróleo Brent se apreciaba el 1,81 %, hasta los 65,22 dólares.
De los grandes valores, Inditex subió el 2,98 % (tercera mayor subida del IBEX), Repsol el 2,37 % (cuarto puesto por ganancias), el banco BBVA el 1,87 %, Banco Santander el 1,47 % y la compañía energética Iberdrola el 0,57 %.
