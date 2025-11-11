La española Ediciones Paidós anuncia la segunda edición de su premio de ensayo

Para la directora editorial de Paidós, Marcela Serras, la continuidad del premio reafirma "su compromiso con el pensamiento crítico, el humanismo y la divulgación del conocimiento".

"Creemos en los libros que hacen pensar y esos son precisamente los que este premio quiere reconocer, libros que iluminan, cuestionan y nos invitan a ver el mundo y a nosotros mismos con nuevos ojos", añadió Serras.

El premio tiene como objetivo reconocer manuscritos inéditos y de carácter divulgativo en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, que presenten ideas innovadoras, investigaciones recientes o testimonios de personas cuyas vidas o logros extraordinarios merezcan ser contadas por su impacto en la sociedad.

Se podrán presentar escritores de cualquier nacionalidad, mayores de edad, con obras originales e inéditas escritas en lengua castellana que respondan al espíritu del premio.

La obra ganadora será publicada en España, Latinoamérica y Estados Unidos, consolidando el carácter internacional del galardón.

La primera edición del Premio Paidós distinguió a la escritora y filósofa argentina Tamara Tenenbaum por 'Un millón de cuartos propios', una obra que dialoga con el legado feminista de Virginia Woolf desde una mirada actual, crítica y profundamente personal.

Inspirada en su experiencia como traductora de 'Un cuarto propio', Tenenbaum traza un mapa de las nuevas formas de habitar el mundo y de pensar la independencia, la maternidad, los vínculos y el deseo en el siglo XXI. EFE.