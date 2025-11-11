La industria fósil aumentó la información engañosa de transición energética antes de COP30

Esta plataforma es parte de InfluenceMap, una iniciativa británica que fue seleccionada por el Gobierno de Brasil para ser parte del Banco de Soluciones de la Presidencia de la COP30 en el que analizan las narrativas antitransición difundidas por las compañías industriales entre noviembre de 2024, tras finalizar la COP29 de Bakú (Azerbaiyán), y octubre de 2025, previamente a la COP30 de Belém (Brasil).

LobbyMap analizó las 1.000 empresas de petróleo y gas más grandes del mundo y las 330 asociaciones industriales más influyentes en política climática para elaborar un informe dividido en cuatro puntos en los que identifican a aquellas compañías que difunden mensajes engañosos para su propio beneficio y hacen una comparación entre la preparación de esta nueva Cumbre del Clima y la anterior.

"La COP30 está recibiendo ahora a un número significativo de estos actores obstructivos que, durante muchos años, han tratado de influir y desviar el proceso", asegura el director de InfluenceMap, Dylan Tanner.

La primera conclusión del informe evidencia que las asociaciones industriales son el "principal vehículo" para amplificar los mensajes engañosos de las empresas de combustibles fósiles, de las cuales más de una cuarta parte participó activamente en la COP29 y se espera que asistan a la COP30.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De las 20 compañías y asociaciones que más han difundido narrativas antitransición el último año (1.751 mensajes de 3.703 en total), ocho son de Norteamérica, seis de Oceanía, dos de Asia, dos de Europa, una de Sudamérica y una de alcance global.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El segundo punto del informe de InfluenceMap evidencia puntualmente tres mensajes engañosos que han sido repetidos por la industria del petróleo y gas desde al menos 1967, cuyo contenido apunta a difundir los "supuestos beneficios del gas fósil" para lograr una mayor seguridad energética, en contraposición con las soluciones alternativas, lo que va en contra de las políticas del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) para alcanzar el objetivo de 1,5 °C.

El primer mensaje genera escepticismo sobre las soluciones minimizando el impacto y la viabilidad de la energía alternativa; el segundo promueve la neutralidad política a través de la mínima intervención gubernamental; y el tercero apunta a que la asequibilidad y seguridad energética solo se consiguen con los combustibles fósiles.

El análisis asegura en su tercer apartado que el 64,5 % de las narrativas engañosas de la industria fósil sobre la transición energética fue difundido por los directores en sus discursos o en reuniones con responsables políticos. Muchos de estos altos cargos participan en la COP30 representando a sus empresas, dice InfluenceMap.

"Esto demuestra que estas narrativas no son simples mensajes de relaciones públicas, sino estrategias deliberadas de alto nivel destinadas a moldear el entorno regulatorio en el que operan estas empresas", afirma el estudio.

Finalmente, en el último año InfluenceMap identificó 42 casos en los que el Instituto Brasileño de Petróleo, Gas y Bioscombustibles (IBP) -la mayor industria fósil en Brasil- promovió mensajes antitransición que van contra las políticas del IPCC, pese a los compromisos ambiciosos que asumió el país sudamericano como anfitrión de la COP30.

"En el período previo a la COP30, las empresas de petróleo y gas en la región parecen estar intensificando una estrategia dual: mensajes públicos aparentemente de apoyo junto con una fuerte presión para aumentar la producción de combustibles fósiles", añade.

Por otro lado, InfluenceMap y Transparency International publicaron el estudio "¿Cumbre climática o feria industrial?" en el que concluyen que el 88 % de las empresas que asistieron a las dos últimas COP no ha expresado una posición clara en apoyo al Acuerdo de París durante ese tiempo, mientras que el 41 % ha adoptado una postura que no respalda las políticas de transición energética.

En la lista están algunas de las empresas fósiles más grandes del mundo, como las británicas BP y Shell, la estadounidense Chevron, la noruega Equinor y la brasileña Petrobras, cuyos representantes asistieron a estas cumbres del clima como parte de la delegación de Brasil.

"La comunidad internacional debe unirse frente a estas fuerzas y defender compromisos respaldados por la ciencia para la descarbonización, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y la transición energética”, indica Dylan Tanner.